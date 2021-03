La actualidad del Valencia no puede ser más rocambolesca. Un millonario príncipe malasio le quiere como su nuevo juguete y lo deja bien claro en las redes sociales aprovechando su amistad con el dueño del club, Peter Lim. Mientras, el presidente dela entidad, Anil Murthy, niega que el club está en venta, aunque reconoce saber quién es Tunku Ismail, el citado príncipe de Johor. Y después, Murthy se reúne con el alcalde de la ciudad, un Ximo Puig que salió del encuentro con un enfado pocas veces visto en él y cargando duramente contra Meriton, la empresa con la que Lim controla al Valencia.

El príncipe de Johor INSTAGRAM

Los mensajes, en la noche del lunes, del príncipe de Johor ya dejaron claro su interés en hacerse con el control del Valencia y el máximo accionista del club, Peter Lim, podría haber llegado ya a un acuerdo con él, según informó ayer À Punt. Según la radiotelevisión pública valenciana, Tunku Ismail sería socio capitalista no mayoritario pero con el control total de la gestión de la entidad che.

Príncipe de Johor´. INSTAGRAM

Fue en la noche del lunes cuando comenzaron los rumores con unos mensajes del príncipe de Johor, buen amigo de Lim, en su cuenta de Instagram. En ellos, se veía un informe económico sobre el Valencia y varios datos sobre el club che. Horas después, aclaró que él es un hombre de fútbol, no una persona que busca hacer dinero. “La gloria y hacer historia es lo que me motiva”, escribió en su Instagram. “No soy nuevo en el fútbol, he creado un club (JDTFC) que ha ganado 16 títulos en ocho años. Somos el equipo más grande del sudeste de Asia”, añadió. “Quiero expandir mi imperio, desplegar mis alas y buscar nuevos retos. ¿Qué necesita el Valencia? Necesita alguien que sepa de fútbol, hambriento de éxito, apasionado y que entienda cómo de grande es el Valencia CF. El primer paso. Necesitamos gente de fútbol en el club”, finalizó

Quiero expandir mi imperio, desplegar mis alas y buscar nuevos retos. ¿Qué necesita el Valencia? Alguien que sepa de fútbol

La cuenta en la citada red social de Tunkun Ismail, uno de los cinco hijos del sultán Ibrahim Iskandar, no es más que una muestra de la enorme riqueza de su familia, valorada en más de 700 millones de euros, según Forbes. Una colección impresionante de coches de lujo, un helicóptero privado, mansiones de lujo o un avión privado de color dorado, entre otros muchos lujos.

El príncipe de Johor y Leo Messi. INSTAGRAM

También se ve en ella su gran pasión por el fútbol, con fotos junto a Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué (con Shakira) o Mesut Özil, entre otros muchos futbolistas.

El príncipe de Johor y Cristiano Ronaldo. INSTAGRAM

Horas después de que el príncipe se postulara, Murthy acudió a una reunión con Ximo Puig para tratar el tema del Nuevo Mestalla. Antes de comenzarla, negó que el club estuviera en venta. “He hablado con Peter Lim y el club no se vende”, afirmó. “Mis compañeros me hablaron del Instagram del Príncipe de Johor, no lo sigo, pero lo conozco bien. Hablé hace unos días con Peter Lim en Singapur y no hay ninguna indicación de un cambio de postura para vender el club”, añadió Murthy.