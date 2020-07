El Valencia, el equipo más perjudicado por el VAR en LaLiga 2019/20

Por equipos, el más beneficiado ha sido el Levante , que ha sumado 5 puntos más que si el VAR no hubiera estado, aunque no habría cambiado su posición final, 12º. El más perjudicado ha sido el Valencia , que ha dejado de sumar 6 puntos . Para los ché, esos puntos sí hubieran sido críticos, ya que les habrían servido para clasificarse para la Europa League y de rebote hubiera sacado al Granada, que ha logrado una histórica clasificación para competición continental.

