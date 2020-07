“El uso del metro y el autobús ha caído al 60%, pero sería un error subir el precio de los billetes”

No obstante, hay que recalcar que los precios del transporte público en España son baratos, de los más económicos de Europa. En Londres un billete de metro cuesta casi 5 libras y los británicos no ganan cuatro veces más que los españoles.

A escala nacional no hay un aumento significativo del vehículo privado, pero vamos a hacer un estudio serio para analizarlo. Antes del Covid-19, el transporte público alcanzó los 4.000 millones de desplazamientos. Se logró un recórd absoluto. El cambio climático se percibía como un problema de verdad y el uso del transporte público para contribuir a reducir la contaminación estaba disparado. Las grandes ciudades no están preparadas para tanto coche privado, no hay suficientes plazas de aparcamiento y se tiende a incrementar las restricciones de tráfico.

Luego, hay otros factores que han afectado como la drástica caída del turismo, el cierre de universidades, donde no había clases o exámenes presenciales… Todo eso afecta. ¿Dónde estará el techo de ocupación en la nueva normalidad? Pues no sabemo si será un 70% o un 80%.

