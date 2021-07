El uso de la mentira, el engaño, el fraude y el timo

Desde luego, no somos el único país, ni pertenecemos a la única cultura en la que la verdad está siendo estrangulada. Es un fenómeno creciente que se ha construido con premeditación, alevosía, ventaja y no poca paciencia. La gran diferencia es que nuestro país adolece de la institucionalidad que otros si poseen. De hecho, esa falta de institucionalidad es el mayor causante de nuestra inclusión en las glamorosas listas de vastos colores. Y es aquí donde la liebre salta y aparece la denominada post verdad, que no es otra cosa que la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias, cifras, estadísticas y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los timadores demagogos son maestros en su ejecución, y con pena, dolor y vergüenza acepto haber sido timado por los últimos 32 años.

You May Also Like