El uso de la mascarilla hace que forcemos la voz: consejos para cuidarla

No gritar es fundamental , en general estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz proyectada, pero con el uso de la mascarilla tenemos la sensación de que se nos oye menos. Es importante no incrementar la intensidad (volumen) de nuestra voz de forma innecesaria, para evitar el esfuerzo vocal.

En primer lugar, si no hablas, recuerda respirar por la nariz , no por la boca. Si está en tu mano, reduce todo lo posible el ruido de fondo . Habla a un ritmo que te permita articular mejor, con naturalidad, sin exagerar.

You May Also Like