El universo más íntimo e ilustrado de Federico García Lorca

“Aunque al principio del proyecto voy tomando algunas decisiones de cómo van a ser las ilustraciones -técnica, paleta de color, etc.-, no es hasta que el texto está muy avanzado cuando me pongo a hacer los bocetos e ilustraciones definitivas. Yo, al fin y al cabo, soy ilustradora, esta parte la disfruto muchísimo porque es cuando realmente voy viendo cómo va a ser el libro”, declara la artista sobre un proceso de creación donde, además, ha aprendido que “Federico nos muestra en su obra lo mejor y lo peor del humano. Su propia vida es un ejemplo de eso mismo, su trágico final pertenece a uno de los momentos más monstruosos de nuestra historia “. Lorca se ve hoy de otra manera.

La selección y el descarte, sin embargo, no fueron sencillos. “Hubo un momento en que sentí mucho vértigo. Conseguí calmarme cuando tomé la decisión de dejarme llevar por las cosas que más me emocionaban personalmente, su relación con los que lo rodeaban, los que lo querían, su capacidad para mirar dentro de las personas. Su sensibilidad, que queda completamente reflejada en su obra, también se vislumbra en la manera que tenían sus amigos y familiares de hablar sobre él”.

You May Also Like