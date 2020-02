El único pecado de la chiricana Marisol Muñoz fue enamorarse de Ventura Ceballos

“Por ser su pareja tenía sus documentos, lo que se encontró en mi residencia fue un documento de permiso de unas zapatillas con sello del sistema penitenciario, una computadora muy viejita, mi teléfono celular, un USB, algunos depósitos o slip de ayuda que recibo de mi hermana de Estados Unidos; y en efecto tengo una cuenta bancaria porque se me deposita una pensión de mi hijo, que es menor de edad, pero nunca un radio de comunicación. Es más yo nunca he negado ser su pareja, pero no por esto soy culpable de su evasión”, expresó la dama.

La bugabeña dijo que está para dar la cara, ya que no piensa esconderse de nadie , porque es inocente y que las supuestas evidencias que se encontraron no es porque tenga que ver con la evasión de su pareja Ventura Ceballos.

