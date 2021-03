“El único del mundo con cuatro vicepresidentas”

Sánchez no ha hecho sino confirmar unos cambios en el Ejecutivo pactados con Iglesias y ya conocidos, pero en un discurso en el que ha subrayado el carácter “feminista” de su Gobierno que este martes da un paso más y pasa de tener un igual número de ministros que de ministras -once- para que el numero de estas superen al de aquellos.

