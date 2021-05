¿El último partido de Messi con la camiseta del Barça? Este sábado, entrevista del argentino en ‘Olé’

Messi sabe que tendrá que bajarse mucho el sueldo si se queda en la Ciudad Condal, pero eso no es lo que le preocupa al astro argentino. Es el proyecto deportivo lo que va a decidir qué hace Leo con su futuro. Lo que quiere es estar en un equipo que pueda competir por la Champions, y la Pulga ya ha manifestado en diversas ocasiones que cree que a este Barça no le llega ahora para ello.

