El último gran reto de la pandemia

Sabemos que la vacunación disminuye, pero no elimina completamente el riesgo de padecer covid prolongado. La medicina moderna cuenta con diversos medicamentos antiinflamatorios, inmunomoduladores, antivirales y anticoagulantes que deben ser estudiados de manera sistemática y con rigurosidad científica para ver cuáles pudieran ayudar a los afectados por esta secuela. Esperemos que estos estudios ofrezcan resultados accionables al más corto plazo. Esperemos también que los pacientes de covid prolongado y sus médicos no sean víctima de la desinformación, la desesperación y otra vez empiecen a tomar medicamentos o remedios no probados que puedan hacer más daño que bien.

La segunda hipótesis apoya la idea que es el sistema inmune super-activado el que genera todos los síntomas observados. Es como si la infección aguda disparase las células de defensa y estas no fueran capaces de disminuir su actividad, aún después de superada la enfermedad inicial. Las sustancias producidas por los linfocitos y otras componentes del sistema inmune generan un estado de inflamación y afectan el funcionamiento normal del organismo y producen las molestias descritas. Varios estudios han demostrado que, en efecto, hay un aumento en la activación del sistema inmunológico en un porcentaje alto de los pacientes con síndrome poscovid. Pero, ¿qué sostiene o genera esta activación? ¿por qué no funcionan los mecanismos que normalmente regulan o aplacan la inflamación? Son algunas de las incógnitas en las que se está trabajando intensamente.

Uno de los primeros avances en el estudio de estas secuelas de la covid-19 ha sido el entender que ésta no es una sola enfermedad, sino que hay varios subtipos según los órganos más afectados. Así tenemos personas en los que predominan los síntomas del sistema nervioso, otros con síntomas respiratorios, otros con dolores y fatiga o falta de energía, etc.

