El último desaire de Meghan Markle y el príncipe Harry con la reina Isabel II

Las disputas entre Harry y William se remontan a 2017, cuando este último instó a su hermano menor a tomarse su tiempo antes de casarse con Meghan. Y según los autores de “Finding Freedom”, la biografía no autorizada sobre la marcha de los Sussex, el futuro rey desconfió de Meghan desde el principio, una actitud que a Harry le molestó. Tras el Megxit, algunas informaciones apuntan a que el enfado de William fue monumental y que la grieta entre ellos aún no está cerrada.

Los amigos de los Sussex creen que la verdadera razón radica en que son conscientes de que una reunión familiar sería tensa después de los distanciamientos familiares que ha provocado el Megxit . “ Digamos que si bien las cosas están mejor entre Harry y su hermano, no es lo que era y no creo que nadie esté listo para una Navidad familiar acogedora en este momento”, agregó la fuente.

Las últimas apariciones de los duques no le gustan nada a la familia real, en especial por sus declaraciones políticas sobre las elecciones estadounidense. Los miembros de la familia real se mantiene neutros y no votan. “Nadie de la familia sabe de quién reciben consejos, lo que sí perciben es que están dispuestos a hacer lo suyo sin considerar a la monarquía”.

La noticia fue decepcionante para la reina, que “extraña a Harry y a su bisnieto Archie”, a quien no ha visto en un año. Los duques serán, de nuevo, los grandes ausentes. “En esta etapa, realmente están disfrutando de su nueva vida en California y su nuevo hogar. Actualmente no hay planes para que regresen al Reino Unido por Navidad”, aseguró una fuente cercana a los Sussex a la revista Vanity Fair.

