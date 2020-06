El último BOE se ‘olvida’ del fútbol mientras permite el público en los toros, los museos, los cines y los teatros

No obstante, no está todo perdido para los aficionados que aún aspiran a ver a sus ídolos en los campos. Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, avanzó unos días atrás que en función de la evolución del virus y la situación sanitaria del país conforme se vaya abriendo la mano en la Fase 3, se podría permitir el acceso del público a los estadios, siempre con limitaciones y bajo una normativa similar a la establecida para eventos culturales como los antes expuestos.

El artículo tercero de la Orden SND/507/2020, de 6 de junio , modifica el acceso a recintos abiertos y establece que “tratándose de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cuatrocientas personas”. El cambio con respecto a la orden anterior, de 23 de mayo, es que las unidades territoriales que han entrado en la Fase 2 ya no tienen limitada a 100 personas el aforo.

