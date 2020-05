El ultimátum de Cayetano Rivera al Gobierno que aplaude Eva González

Por eso, Rivera da un ultimátum al Gobierno e indica que “se ha puesto en marcha un plan” que “exige un cambio inmediato y radical” . “Por la situación sanitaria que estamos viviendo, la calle es una opción que debe esperar. Siempre me habéis tenido de vuestro lado y siempre me tendréis, pero ahora os pido vuestra confianza. Dadnos hasta el 29 de mayo. Después yo mismo seré el primero que salga a reivindicar “, asegura el torero.

