el turismo y los cultivos sufrirían un descalabro

No se trata de señalar con el dedo, sino de reconocer que todos los países tienen que tirar de la misma cuerda y cumplir lo que han prometido en torno a los objetivos climáticos. En el entorno actual de inversión para recuperar las economías del shock de la crisis de Covid-19, es importante que este estímulo no solo ayude a la economía sino también al medio ambiente. Las inversiones en infraestructuras sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza tienen sentido desde el punto de vista económico y también apoyan al medio ambiente.

No hay ganadores. Todos los países se verán afectados negativamente por un cambio climático no mitigado. En un escenario severo, estimamos que la economía mundial podría perder casi una quinta parte del PIB mundial a mediados de siglo.

Swiss Re advierte a los países que no actuar frente al cambio climático no es una opción, ya que si no se incrementan los planes para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) la economía mundial se contraerá entre un 7 y un 10% hacia 2050.

