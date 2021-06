El turismo sigue sin despertar

No es necesario llegar a un caos social para tomar acciones que de nada servirán para resolver el problema. El momento es ahora, pero necesitamos que las autoridades escuchen al sector privado, que nos consulten sobre los impactos que pueden tener las medidas que se vayan a implementar. No es pedir permiso, es conversar para tener un panorama más amplio.

No es la primera crisis que afecta al país, tenemos experiencias de levantarnos y en salir adelante, pero no podremos hacerlo si seguimos con las manos atadas. Es importante abrir el sector para recuperar cientos de empleos que permanecen suspendidos o que ya se perdieron.

Soñar no cuesta nada, pero despertar de un sueño y regresar a la realidad que golpea al turismo panameño es doloroso. Soñé que después de tantos meses había logrado abrir mis oficinas para atender a mis clientes, que no había restricciones para los viajeros procedentes de Sudamérica, que no se les obligaba a permanecer en cuarentena a pesar de tener un resultado negativo al coronavirus (Covid-19).

You May Also Like