El turismo se aferra a las vacunas y al ‘pasaporte sanitario’ pero teme otra ola de contagios que arruine el verano

Fernando Gallardo, presidente de la Comisión de Turismo del clúster Madrid Capital Fintech, asegura sobre el salvoconducto: “La Unión Europea está dividida respecto a la conveniencia o no de aplicar un pasaporte sanitario, que sería en realidad un certificado de vacunación. Mientras no se haya logrado un estado de inmunización colectiva, el hecho de estar vacunado alivia al contagiado, pero no evita el contagio de los demás. Esta circunstancia debe ser todavía investigada por los epidemiólogos, pero la OMS ya advertido de que las medidas de seguridad deben permanecer vigentes durante este año de 2021, precisamente porque nadie está exento de contagiar a los demás o de volver a sufrir otro contagio”.

