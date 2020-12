El turismo quedó en segundo plano

Me preocupa que no se haga mención a los turistas, situación que preocupa al sector. La Autoridad de Turismo de Panamá debe informar a los funcionarios que toman las decisiones sobre las medidas que se aplicarán a los turistas que están aquí o es que pretenden que estas personas permanezcan en sus hoteles encerrados durante 3 días. Esto provocará una avalancha de críticas negativas y eso es lo que menos necesitamos. Hay que recordar que muchos países están luchando por captar a los turistas y hay que ser sinceros, Panamá no está en la mejor posición frente a otros competidores.

