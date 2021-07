El turismo, nuestra salvación en este año 2021

Cuando el huracán Irma azotó las islas del Caribe en 2017, hecho muy triste y lamentable, pensé: ahora es el momento de explotar el turismo en nuestro país. Las islas tuvieron que suspender todas sus actividades turísticas y no entendí por qué nosotros no arrancamos una campaña para atraer a esos viajeros que no tenían lugar para vacacionar.

