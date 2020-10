El Tuatara de SSC, el vehículo más rápido del mundo

“Ahora que tenemos este primer récord, no se puede discutir que estamos negociando en la misma moneda que nuestros competidores de hipercarros”, dice Shelby. “El rendimiento, no la historia, es nuestro pedigrí”.

“Para ir rápido, en línea recta, todo es entrenamiento mental, no físico. Comí comida rápida toda la semana. Si preparas el auto correctamente, es principalmente respiración meditativa y mantenerte muy tranquilo y estable; es después cuando la gravedad de lo que has hecho te afecta”.

Jerod Shelby, un ingeniero que cofundó una empresa de dispositivos médicos a principios de la década de 1990, no está relacionado con el empresario automotriz Carroll Shelby, que apareció en la película de 2019 Ford vs Ferrari.

