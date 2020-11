El truco (rebajado) para convertir tu antigua televisión en un auténtico ‘smart TV’ en un solo paso

Sin embargo, ante los mencionados avances, también se elevan las exigencias. Poco a poco antiguos aparatos quedan obsoletos y deben ser renovados . No obstante, la inversión que requieren los nuevos modelos puede ser demasiada. Entre smartphones, tablets y ordenadores, pocas ganas tenemos de gastar en una smartTV. De todas formas, queramos o no, para poder ver todas las series de moda o seleccionar los capítulos cuando nos apetezca verlos, necesitamos un sistema operativo conectado a internet. No obstante, para evitarte un gran desembolso, en 20decompras dimos con un espectacular truco que te permitirá convertir tu antigua televisión en una auténtica smart TV y sin pagar extra.

Mucho ha cambiado en el mundo audiovisual . Y es que tras décadas de oro de la televisión abierta, la irrupción de internet y del VOD (video on demand, en inglés) modificaron nuestros hábitos y la manera en la que consumimos contenidos. Con esto, el mercado de las plataformas también ha sufrido importantes transformaciones. A estas alturas, la oferta alcanza distintos actores de pago. Netflix, Prime Video, Apple TV, HBO Go, Disney+, y tantos otros que compiten por nuestro tiempo frente a la pantalla. La tecnología y sus dispositivos se han convertido prácticamente en objetos de primera necesidad.

