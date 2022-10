El truco que usaba Kate Middleton en la universidad para ‘espantar’ a las chicas que acechaban al príncipe Guillermo

Era entonces cuando su (todavía) amiga Kate ideó un truco para ayudarlo a salir de estas situaciones sociales incómodas. Tal y como cuenta Katie Nicholl en su libro Kate: The Future Queen, su amiga en común Laura Warshauer reveló: “Una chica estaba coqueteando con Will en una fiesta y se estaba volviendo bastante incómodo porque no podía quitársela de encima”.

