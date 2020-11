El truco para no malgastar la pasta de dientes está en Amazon, es eléctrico… ¡y cuesta menos de 30 euros!

Sin embargo, es en el mismo cepillo de dientes donde habitan los microbios y no nos damos cuenta. No queremos alarmarte, pero según estudios elaborados por la Universidad de Manchester (en Reino Unido), en este utensilio es posible encontrar una media de hasta 10 millones de bacterias . Pero para evitarlas, debes mantener el orden y la limpieza a raya. En este caso siempre viene bien contar con algún gadget antibacteriano y sumarlo a nuestra rutina de aseo (si todavía no tienes un irrigador, nunca es tarde para cuidar todavía más tus dientes).

¿Estás en busca de la sonrisa perfecta y no sabes cómo lograrlo? Existen una serie de hábitos que, de acuerdo a los expertos, harán lucir tus dientes más sanos y blancos. Y es que no existe mejor complemento para lucir espectacular, que un rostro cargado de risa y seguridad. A estas alturas, la higiene bucal va mucho más allá de blanqueamientos y tratamientos costosos . En tus manos queda la tarea de hacer todo lo posible por tener una boca sana. Para esto el cepillo de dientes es clave, especialmente si se trata de limpiar con profundidad las zonas difíciles.

You May Also Like