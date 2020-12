El truco para combatir los excesos navideños está en Amazon y cuesta menos de 15 euros

De hecho, lejos de abandonar tus sesiones diarias, en Navidad te has propuesto cumplir con ellas a rajatabla para evitar que los turrones y los polvorones dejen huella en tu cuerpo. Claro que te resulta bastante sencillo, puesto que has montado un pequeño gimnasio en casa y cuentas con muchos artículos para practicar ejercicio, desde las bandas elásticas hasta un rodillo. Claro que eres consciente de que la zona abdominal es la que más va a sufrir las celebraciones navideñas puesto que es la que más cuesta definir y conseguir el ansiado six pack requiere de esfuerzos diarios.

En las wish list navideñas siempre solemos incluir artículos tangibles que podemos disfrutar nada más abrir el paquete. En este ámbito, la tecnología es una de las favoritas a la hora de encontrar debajo del árbol de Navidad. Así, son muchos los que esperan un altavoz inteligente, para que se convierta en una ayuda eficaz en casa; unos auriculares inalámbricos, para disfrutar de la música en cualquier lugar; un smartwatch, para registrar todas nuestras actividades y hasta unas gafas de realidad virtual para llevar los juegos a otra dimensión. Sin embargo, dados los excesos de estos días, no estaría de más que Papá Noel nos dejara debajo del árbol una herramienta que nos ayude a potenciar nuestra rutina de entrenamientos.

