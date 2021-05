El truco definitivo para llevar la mascarilla en verano sin que se empañen las gafas de sol

Así, una alternativa es colocar un trozo pequeño de esparadrapo en la parte superior de la mascarilla, justo por debajo de las gafas, y bien ajustado al puente de la nariz. De esta manera, el vaho no pasará hacia las gafas y no se empañarán. También se puede utilizar un pañuelo doblado de forma rectangular por debajo de la mascarilla, justo en la nariz.

