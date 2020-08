El truco de WhatsApp para que Siri o el Asistente de Google te lean tus mensajes

No tienes trampa ni cartón, solo di: “Oye Siri, lee mis mensajes de WhatsApp” o “Ey Google, lee mis mensajes de WhatsApp” . Tu asistente dirá en voz alta lo que pone en tus mensajes no leídos, es decir, en los mensajes nuevos.

Pero, no nos engañemos, dar órdenes a nuestros smartphones gusta cada vez más y hablar con Siri se ha convertido en deporte nacional , así que no hace falta tener razones o excusas para hacerlo. Simplemente la comodidad de no tener que buscar o escribir algo.

You May Also Like