el truco de los expertos para adelgazar

Para ello, se indica en la investigación que el tiempo de exposición al olor concreto del alimento es fundamental. Así, se comprobó que el efecto saciante por la comida basura no se producía cuando las personas estuvieron expuestas a su olor solamente durante 30 segundos. Al contrario pasó con quienes estuvieron expuestos al olor de la comida durante más de dos minutos, que no mostraron después ningún apetito por ingerir dicha comida basura.

