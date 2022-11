El truco de las 72 horas para ahorrar dinero y llegar más cómodo a final de mes

La aplicación de este truco es sencilla, ya que solo consiste en dejar pasar tres días antes de realizar una compra . El truco no está dirigido a compras necesarias y habituales para un hogar, como puede ser la compra semanal en el supermercado, sino que está enfocado a aquellas compras que no son de primera necesidad y que podríamos considerar caprichos.

You May Also Like