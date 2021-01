El ‘troleo’ de Dwyane Wade a un jugador de los Cleveland Cavaliers con quien comparte apellido

Dwyane Wade está retirado del baloncesto en activo, pero no quita ojo a la NBA . El que fuera tras veces campeón con los Miami Heat no se pierde un partido y además hace las veces de analista televisivo en ocasiones concretas. Pero también deja salir su cara más ‘trol’ en sus redes sociales, como cuando hace alusión a Dean Wade para recordar su triste pasado como jugador de los Cleveland Cavaliers .

