El Trienio Liberal y la independencia de Panamá de España

Todas estas eran medidas sumamente alentadoras y parecían promesas para garantizar la paz social. Pero como Mourgeon no contaba con recursos para su campaña militar en Ecuador, no tuvo otro remedio que recargar a los vecinos con nuevos empréstitos y gravámenes, creando un profundo malestar ya que escaseaba el dinero debido al estancamiento del comercio. Pero lo peor fue que envió sus tropas al Interior para recabar de los campesinos granos y ganado, empeño que realizaron con la torpeza y violencia propia de la soldadesca. Fueron tan atroces los atropellos que serían la causa directa de que se produjera el primer Grito independentista de Panamá, lo que tuvo lugar en La Villa de Los Santos el 10 de noviembre de 1821, aprovechando que ya Mourgeon había salido con su diminuto ejército hacia el Sur.

Una vez se supo en Panamá, a mediados de 1820, del alzamiento del coronel Riego y del restablecimiento de la Constitución , se procedió a su juramentación. En la capital la ceremonia fue presidida por el gobernador Alejando Hore Díaz (que lo hizo a regañadientes por ser opuesto a la Carta). Según una fuente no hubo aclamaciones ni expresiones de entusiasmo, seguramente por temor de los vecinos a represalias del Batallón Cataluña, que se mostraba cada vez más hostil a la población y donde no faltaban oficiales adversos a la Constitución. En cambio, en Portobelo, donde gobernaba José de Santa Cruz, anteriormente segundo comandante del Cataluña y simpatizante de la Constitución , sí se juramentó con todo el boato y alegría posibles según carta suya del 1 de junio.

You May Also Like