El Tricicle se despide los escenarios arropado por muchos famosos en el Liceu

“Nadie nos obliga a separarnos del mismo modo que nadie nos obligará a no volver, pero creemos que estamos en un momento vital en el que a cada uno de nosotros quizá nos toca hacer otras cosas “, apuntaba Joan Gràcia, sin cerrar del todo la puerta a un regreso: “El hecho de que nos despidamos no quiere decir que un día no podamos hacer algo puntualmente”.

You May Also Like