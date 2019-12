El Tribunal de la UE descarta que Airbnb se regule como una inmobiliaria

El tribunal indicó que Airbnb Ireland sí cumple los requisitos exigidos y que la naturaleza de los vínculos entre el servicio de intermediación y la prestación de alojamiento no justifica que no pueda ser calificado de “servicio de la sociedad de la información”.

La sentencia afirma que queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva de 2000 sobre el comercio electrónico, y consideró que Francia no puede exigir a Airbnb que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario , al no haber notificado esta exigencia nacional a la Comisión conforme a lo dispuesto en esa regulación europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que la plataforma digital Airbnb es un “servicio de la sociedad de la información” y no debe regularse según las normas que se aplican a los agentes inmobiliarios porque, entre otras razones, la web no fija los precios de los alquileres.

