El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que las cláusulas suelo renegociadas pueden ser abusivas

Por otro lado, el TUE ha declarado que también puede ser abusiva una cláusula mediante la cual el cliente de un contrato hipotecario renuncia a emprender acciones legales contra la entidad , en particular “cuando el consumidor no haya podido disponer de la información pertinente que le habría permitido comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de dicha cláusula”.

En el fallo de este jueves, el tribunal de Luxemburgo declara que la directiva europea no se opone a la renegocación de una cláusula que pueda ser declarada abusiva “ siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado por parte del consumidor”. En segundo lugar, abre la puerta a que la propia cláusula que modifica otra potencialmente abusiva de un contrato anterior puede también ser abusiva si no ha sido negociada individualmente .

