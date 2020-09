el trazo y la forma de un confinamiento interior

A pesar de no haberse inspirado en ningún artista o movimiento en concreto para su último trabajo, Pérez tiene claro quiénes son sus referentes: “He crecido con los clásicos, aunque me han influido mucho artistas contemporáneos como Mark Rothko o Yves Klein, que hizo un trabajo brutal. Él era una máquina de trabajar… y yo también lo soy”, bromea sin ocultar su admiración hacia el francés.

“Soy pintor, pero toco más disciplinas. No puedo evitar trabajar la escenificación de las piezas que uso”, explica Pérez al otro lado del teléfono; y añade: “Lo que diferencia esta exposición de mis anteriores trabajos es que me ha permitido dar el salto de mis geometrías y pinturas al volumen. Todo suma, y a mí me gusta crear una obra total. Estéticamente, las piezas se definen por sí solas, pero como proyecto conjunto adquieren otra dimensión, lo que hace la exposición muy interesante”.

La obra surge de la experiencia personal de su autor: “Hace un par de años, después de acabar mi último proyecto, me sentí vacío. Tuve la sensación de que me enfrentaba como artista y como persona a la difícil tarea de construir puentes con la gente”. Así, buscó una forma de representar la frialdad y el narcisismo desde sus propios ojos: “Todos somos indiferentes para muchas personas. Yo también; y quise trabajar sobre ello”.

