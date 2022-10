El tratamiento para la depresión modifica la estructura del cerebro adulto

El doctor Eric Ruhe, del Centro Médico de la Universidad de Rabdoud, en Nimega (Países Bajos), resalta que “esto significa que la estructura del cerebro de los pacientes que padecen enfermedades mentales es más fuerte que la de los que no las padecen; que la estructura cerebral de los pacientes con depresión clínica grave no es tan fija como pensábamos, y que podemos mejorar la estructura cerebral en un plazo breve, de unas 6 semanas”.

Los científicos han creído siempre que la estructura del cerebro adulto es, en general, rígida e incapaz de sufrir cambios rápidos, pero ahora un nuevo trabajo ha comprobado que esto no es cierto al demostrar que el tratamiento de la depresión en régimen de internado puede provocar un aumento de la conectividad cerebral, y que los pacientes que responden bien a este tratamiento muestran un mayor aumento de la conectividad que los que no lo hacen.

