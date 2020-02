“El trasplante de corazones en parada cardiaca permitiría ampliar el número de donantes entre un 5 y un 10%”

Doctor : Son personas con enfermedades neurológicas catastróficas. Después de mucho tiempo de tratamiento en la UCI se decide entre todos retirarles las medidas porque no tiene sentido seguir con ellas. Nos lo pide la ética, nos lo dice la ley, que dejemos de hacer obstinación terapéutica, que dejemos de mantener a personas en situación irreversible. Partimos de la base de que esa persona a la que le retiramos las medidas tiene una parada cardiaca con una situación cerebral terrible. Pocos minutos después, ese cerebro entra en muerte encefálica. No es pensable que ya que recuperamos el corazón vamos a recuperar a la persona.

Doctora : No sé si hay un momento concreto. Sin un paso no viene el siguiente. Lo más complicado es la coordinación de tanta gente. Son muchos los profesionales implicados, ya no solo médicos sino perfusionistas, enfermeros, anestesistas, celadores… preparar al donante, al receptor y que todo vaya a tiempo. En este tipo de trasplante el cronómetro es muy importante. Que salga todo perfecto paso a paso requiere una coordinación muy importante.

