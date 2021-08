El traslado de migrantes y el interés nacional de Panamá

El Senafront me dijo, que lo de Metetí lo hacen ellos únicamente y no hay presencia estadounidense. Aunque así fuera, el asunto tiene muy poco que ver con la seguridad nacional de Panamá. Nos han convertido en el vestíbulo de la oficina de migración de los Estados Unidos.

Luego está el caso particular de Colombia. No entiendo cómo un grupo de migrantes puede entrar por Cúcuta (frontera con Venezuela), o el Putumayo (frontera con Ecuador), para cruzar longitudinalmente toda Colombia para llegar a una esquinita desde la cual, coyotes o narcotraficantes, los enrumbarán para que el Senafront y el Estado panameño le hagan muy rentables el negocio del tráfico de seres humanos. Un suculento negocio en el que tiene que haber beneficio para políticos de todas las estirpes, por su acción u omisión.

