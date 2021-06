el transporte aéreo del futuro que ya está aquí

Normalmente, el problema de estos proyectos es que engullen combustibles como si no hubiera un mañana . En su momento, comparados con los 747 contemporáneos, los Concordes necesitaban 11 veces más combustible para transportar cargas útiles similares a la misma distancia. No obstante, el CEO de Boom Supersonic afirma que los aviones de la compañía “verán el consumo de combustible en paridad” con los viajes en clase ejecutiva.

La otra cara de la moneda en cuanto al futuro de los viajes aéreos es una visión que apuesta por una flota de unas pocas docenas de aviones supersónicos que son capaces de llevarte de una megaurbe a otra en una hora . Este concepto, al que se están acercando no pocas empresas, no sería para todo el mundo, claro. Solo unos pocos bolsillos del mundo podrán pagar un asiento en estas naves.

Pero como en todo, ‘the show must go on’ y ese primer paso hacia una manera más tecnológica de movernos hoy queda a la altura del carruaje si pensamos en que no son pocas las empresas que ya plantean viajes supersónicos de aquí a tres o cuatro años. O que los eVTOL son prácticamente una realidad . La apuesta actual por la movilidad en las ciudades es el aire.

You May Also Like