El transmilenio de Bogotá y sus problemas

Es posible que López cambie de opinión. Podría costar 1500 millones de dólares construir una segunda línea de metro elevado. Bogotá no tiene ese dinero. Tampoco los viajeros, que tendrían que pagar una tarifa de 15.000 pesos, casi el dos por ciento de un salario mínimo mensual, para cubrir el costo de la construcción. La alcaldesa no puede contar con que el gobierno central pagará la mayor parte de ese proyecto.

