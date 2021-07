El traje de moto más avanzado del mundo es vegano, cuenta con tecnología aeroespacial y está hecho en España

En el mercado se pueden encontrar monos de moto muy económicos. Algunos trajes que he visto van desde los 300 € los más baratos hasta los 700 € . El mono NearX está en la liga de los monos prémium que ofrecen las más altas prestaciones y también está centrado en aquellas personas que, por su filosofía de vida, no quieren consumir cuero.

Hasta ahora, los motoristas que no querían llevar cuero no podían participar en los circuitos, pero con este traje certificado ya pueden.

You May Also Like