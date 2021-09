El Tottenham sancionará a sus jugadores argentinos que viajaron para el encuentro ante Brasil

Ambos jugadores de los ‘Spurs’, fueron protagonistas del suceso junto a Emiliano Buendía y Emiliano Martínez , tras llegar al país sin cumplir con la cuarentena obligatoria a la que se tienen que someter los pasajeros del Reino Unido. El incidente no ha no ha gustado nada al Tottenham Hotspur, club que inicialmente se negó a dejar ir a los jugadores , algo que no pudo evitar al ser obligado por el resto de entes a liberar a sus jugadores.

You May Also Like