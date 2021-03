El Tottenham felicita a Ibai Llanos por cumpleaños con un troleo y un guiño

La opinión de Llanos no tardó en cobrar fuerza con las declaraciones de Gareth Bale diciendo que el plan es regresar al conjunto blanco la próxima temporada. “ El plan original era hacer sólo una temporada en el Tottenham y después de la Euro volver [al Real Madrid], porque todavía me queda un año de contrato. El principal motivo para venir al Tottenham fue jugar y luego llegar en buena forma a la Eurocopa”.

You May Also Like