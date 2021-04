El Tottenham destituye a José Mourinho

“José y su cuerpo técnico han estado con nosotros en algunos de nuestros momentos más desafiantes como Club. José es un verdadero profesional que mostró una enorme capacidad de recuperación durante la pandemia. A nivel personal, he disfrutado trabajando con él y lamentamos que las cosas no hayan salido como ambos habíamos previsto . Siempre será bienvenido aquí y queremos agradecerle a él ya su cuerpo técnico por su contribución”, ha declarado el presidente Daniel Levy en el comunicado del club.

