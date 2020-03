El toque de queda será de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

El toque de queda decretado el pasado 17 de marzo se ampliará de 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en todo el territorio nacional. Así lo decretaron el presidente Laurentino Nito Cortizo y la ministra de salud Rosario Turner a través del Decreto Ejecutivo No. 505 de hoy 23 de marzo.

