El tonteo del PSG con Cristiano Ronaldo hace estallar a la Juventus: "Es una falta de respeto"

È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra,ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta.

El último ha sido Cristiano Ronaldo . El futuro del portugués no está nada claro y su relación con la Juventus no pasa su mejor momento, lo que ha generado numerosos rumores sobre su destino inmediato. Los hay que incluso le ven como un fichaje de ensueño para el propio PSG (y, de paso, una vía para que Mbappé pueda salir a un bajo precio), pero lo único cierto es que, a día de hoy, es jugador de la Vecchia Signora.

You May Also Like