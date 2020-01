El ‘Tocanalgas’ está arrepentido y habla desde Tinajitas

Está desesperado, quiere que todo Panamá lo sepa: “quiero cambiar y hacer todo bien”. Este es el nuevo pensamiento de quien fue bautizado en redes sociales como el “Tocanalgas”, luego de que se filtraran los videos en los que le tocaba los glúteos a mujeres en diversos centros comerciales de Panamá.

Su historia va más allá que la de un chico travieso. Le dieron varias oportunidades para que cambiara. La primera acusación en su contra fue el 13 de noviembre. El 17 de noviembre fue detenido en su domicilio. El 19 de noviembre fue la primera audiencia, en la que le decretaron arresto domiciliario, reportes periódicos los 7 y 22 de cada mes, prohibición de uso de redes sociales, teléfonos y más; además de estar obligado a ir a terapa psicólogica. Los cargos en ese momento fueron de violencia de género.

Lee además: Natalia Bryant fue hospitalizada al enterarse de la muerte de su padre y hermana

La semana siguiente, le revocaron la medida de depósito domiciliario, pero le mantuvieron las otras.

No se supo más de él hasta que el 26 de diciembre nuevamente se hizo viral en redes sociales al salir bailando el paso del “tocanalgas”.

Hasta ahí, todo bien para él, hasta que llegó el 2020 y con el nuevo año una nueva denuncia. Esta vez no era por tocar glúteos, ni por bailar en son de burla. Unos vecinos lo estaban acusando de actos libidinosos en perjuicio de un menor de 13 años y con discapacidad, al que supuestamente había rozado con sus partes íntimas con ropa (rochar).

El video era contundente. Esto lo llevó a prisión, específicamente la celda preventiva de Tinajitas. Desde ahí nos hizo llegar sus declaraciones.

‘No soy ningún enfermo sexual’

¿Qué fue lo que pasó con el niño?, le preguntamos: “o sea mira, tuve un problema con una vecina, tuvimos una disputa porque el pelaíto se la pasaba diciéndome ‘tocaculo’, ‘tocaculo’ y le metí un cocorrón. También tuve un problema con mi vecina de al frente, pero es un problema de hace tiempo, pero todo fue antes de que pasara eso del ‘tocaculo’. Ellos mandaron un video viejo, imagínate que el video es tan viejo que hasta yo era menor de edad y me acusaron por ese video”.

Agregó que el jovencito en cuestión no tiene ningún tipo de discapacidad y que él no es ningún enfermo sexual como dice la gente: “mira, te voy a expplicar no fue como lo dijo en las declaraciones la muchacha , o sea que fue un relajo de pelaítos y el video es de cuando yo era menor de edad, jugábamos dizque ahh tú eres mi mujer y cosas, pero nunca fue algo dizque te vamos a violar o con una intención pervertida, ni ‘mormosa’ (morbosa) o sea fue un relajo”, asegura.

Lee también: Esta actriz fue brutalmente atacada por recordar que Bryant fue un ‘violador’

“Eso fue como cuando uno se relajea con un amigo, porque el pelaíto era bien allegado a nuestra familia, porque su mamá se iba a trabajar y nosotros le dábamos comida y cosas así“, recalcó Cáceres.

Insiste en que fue solo un relajo de amigos “no fue algo dizque ohh yo estoy enfermo sexual y bueno exageraron la cosa”.

Al preguntarle si recibe amenazas o han intentado violarlo o algo así nos confesó que todo el tiempo: “me amenazan de las otras secciones”.

Ahora mismo está en una celda preventiva.

¿Y el video defecando en la piscina?

Sí, porque también había un video en el que se le veía defecando en la piscina de una de sus vecinas, montado de espaldas sobre el muro. De ese video también nos comentó: “ese video es porque yo tenía problemas con esa vecina desde hace 9 años , video viejo también , pero como sabían que estaba mal con la ley lo regaron porque me querían preso”.

‘Estoy muy arrepentido’

Cáceres aclara que a sus 19 años ha aprendido la lección. Dice que aunque nadie le crea, todos esos videos que se han filtrado y lo que pasó con su vecinito fue antes de que pasara lo del “tocanalgas”. Confiesa que desde la primera audiencia supo que la forma en la que actuaba estaba mal.

“He aprendido mucho y cambiado mucho en todo. He aprendido a manejarme, a hacer bien las cosas, a madurar un poco, porque antes todo lo que yo hacía lo agarraba a relajo. He aprendido que no todo el mundo está en relajo conmigo. A las malas he aprendido que hay que respetar”.

No te vayas sin leer: Al menos 25 años de cárcel al hermano de Nicki Minaj por abusar de hijastra

De hecho asegura que “antes yo creía que siendo famoso iba a tener plata pero eso no es así, era muy infantil. Quiero terminar mi universidad, porque me salí de la universidad por chiquilladas”.

Hoy, desde la celda preventiva de Tinajitas pide una oportunidad , quiere un trabajo: “y Dios mediante quiero tener la oportunidad de tener mi familia , quiero una vida con mi novia, tantas cosas que uno piensa cuando está aquí adentro y bueno, Dios quiera que se hagan cuando uno está allá afuera”.

Como la mayoría de los que caen en prisión, ha buscado de Dios: “pero no voy a la iglesia con nadie, pero siempre voy a los cultos, además, se ha dado cuenta de que los que dicen ser tus amigos, no todos son de verdad amigos”.

En abril próximo se vence el plazo del primer caso que se le lleva por violencia de género.