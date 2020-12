El titular del Senado de EEUU bloqueó la votación para la ampliación a USD 2.000 de los cheques de ayuda directa

A su vez, el senador Bernie Sanders intentará forzar a que el Senado vote el proyecto de ampliación de ayudas, en una maniobra que no solo obligaría a extender las sesiones, sino que haría que los candidatos republicanos en Georgia que buscan la reelección se queden en Washington y no puedan hacer campaña presencial hasta casi el día de votación.

En lo que pareció un desprecio a la iniciativa de Trump, McConnell continuó: “El Senado no va a ser intimidado para que se apresure a aprobar más dinero prestado para las manos de los amigos ricos de los demócratas que no necesitan la ayuda”. El proyecto pone un límite para que el dinero solo sea repartido entre aquellos que ganan menos de USD 75 mil por año.

