El tirador olímpico Alberto Fernández presentó su libro en el COE

Blanco, que clausuró el acto, destacó que “ Alberto es un talento, pero para que compita y logre todas sus medallas, lo que está alrededor tiene que estar bien. Él es un chico feliz, pero todo tiene que estar encajado para que él pueda dar el 100% “. “El éxito no está en ser campeón olímpico, sino en el camino que has recorrido”, dijo el presidente.

“Durante los Juegos Olímpicos no era yo. Siempre competía bien en Mundiales, Europeos y Copas del Mundo, pero en los Juegos desaparecía . Con la ayuda de Diego he aprendido a disfrutar de cada momento y eso me ha llevado a ser campeón olímpico”, reconoció.

