Cualquiera puede suponer que los fallos deben ser rápidos. En la práctica, en algunos casos, se decide cuando se pueda/quiera, sin consecuencias para el autor de la demora. Las razones pueden ser variadas. Van desde la complejidad, extensión, falta de recursos, etc. Usualmente no se señalan las razones, simplemente se falla cuando se puede. Al usuario le toca esperar.

En derecho el tiempo es clave en materia de términos. Los actos deben darse en determinados momentos. Su no acción tiene consecuencias legales severas. Las partes lo saben y viven. Los fiscales lo saben y lo viven. Quien debe decidir, el juzgador, también está sometido a términos, pero en la práctica algunos no siempre los cumplen.

La Estrella de Panamá informa que al 20 de agosto de 2020 el Ministerio Público de Panamá no había recibido la carta rogatoria de la Fiscalía Especializada contra la corrupción de España de 3 de julio de 2020 y que circula en los medios de comunicación desde el 19 de agosto. Antes la lentitud de las comunicaciones se prestaba para “ganar” tiempo (más bien perderlo). Usted tenía que esperar que le llegase lo que venía en camino. Ya no es así. Las nuevas generaciones, cuando nos evalúen, y lo están haciendo y harán, no podrán entender nuestras demoras.

