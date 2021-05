El tiempo, factor crucial para sumar firmas a favor de la constituyente

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, que ahora hace parte del grupo pro constituyente Firmo por Panamá, dejó claro que no sumarían las firmas con el Movimiento Justicia Social, porque, a su juicio, “se adelantaron sin estar preparados y no conviene que nos contabilicen el tiempo que llevan sin un real esfuerzo para recoger firmas”.

Esta norma también dispone que si al vencimiento de los seis meses un grupo no ha recogido las firmas, no podrá transferirlas a otra iniciativa reconocida por el TE. Y un movimiento podrá desistir de su iniciativa para apoyar a otra, pero sin sumar las firmas que haya recolectado hasta entonces.

