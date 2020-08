El tiempo es protagonista en la película “Tenet”

Para bien o para mal, “Tenet” es simplemente una película. No vencerá al virus y por sí sola no salvará a los cines. Ni siquiera te dejará atónito. Pero en buena parte de sus 150 minutos, el thriller de Nolan de espías y ciencia ficción alrededor del mundo te proporcionará un escape deslumbrante, con muchas imágenes singulares y rompecabezas intelectuales. Y quizá lo más importante es que te dará un recordatorio agradable y duro de la capacidad de asombro, imaginación y, sí, grandilocuencia tediosa de las películas. Para la palíndroma “Tenet” esto va en ambos sentidos.

You May Also Like